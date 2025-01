Andrzej Stękała dokonał coming outu

"Chcę, żebyście mnie poznali naprawdę. Jestem gejem. Przez lata ukrywałem to przed światem – przed Wami, przed mediami, a czasem nawet przed samym sobą" – przekazał skoczek z Zakopanego . "Długo zastanawiałem się, czy kiedykolwiek znajdę w sobie siłę, by napisać te słowa. Przez lata żyłem w cieniu strachu, w ukryciu, obawiając się, że to, kim naprawdę jestem, może mnie zniszczyć" – dodawał.

We wpisie wyjaśniał, że z tym faktem krył się latami. Teraz nie chce jednak milczeć, bo stracił swojego wieloletniego partnera, co sprawiło mu wiele bólu. "Był dla mnie wszystkim – moim domem, moim sercem. Kochaliśmy się w ciszy, ukrywając naszą miłość przed światem, by chronić to, co dla nas najważniejsze" – wyznał skoczek. Jego partner miał na imię Damian. Zmarł w listopadzie 2024 roku.