Komunikat POLADA to pozytywny sygnał dla Igi Świątek – nie dopatrzono się nieprawidłowości z jej strony. Mimo to sprawa pozostaje otwarta, ponieważ WADA wciąż ma możliwość wniesienia odwołania od decyzji ITIA.

Pozytywny test antydopingowy i reakcja Świątek

Trimetazydyna to lek stosowany głównie w leczeniu dławicy piersiowej, wynikającej z niedostatecznego dopływu krwi do mięśnia sercowego. Iga Świątek odniosła się do sytuacji po decyzji ITIA i wyraziła przekonanie, że nie ma sensu składać apelacji.

– Cóż, nie wydaje mi się, by był jakikolwiek powód, by składać apelację, ponieważ nie zagrałam w trzech turniejach. Byłam zawieszona przez dłuższy czas i straciłam przez to pierwsze miejsce w rankingu. Wiem też, jak działają procedury i dostarczyłam każdy możliwy dowód. Szczerze mówiąc nie ma nic więcej, co można było zrobić. Tak że nie wiem, naszym zdaniem nie ma sensu, by składać jakąkolwiek apelację – mówiła Świątek w mediach.