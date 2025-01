Sylwester w Chełmie. "Kicz" vs. "Ogromny sukces"

"Wystrzałowy Sylwester" to pierwsza sylwestrowa impreza TV Republika. Przypomnijmy, odbyła się w Chełmie na Lubelszczyźnie, jednym z zaledwie kilku miast w Polsce, gdzie rządzi związany z prawicą prezydent.

Jak wyglądał sam koncert i co się tam działo? W komentarzach internetowych – skrajne oceny. Tak oceniają też portale. "Festiwal kiczu, playbacku i fałszów" – pisze Onet (co Blask Online szybko odnotował jako "absurdalny atak Onetu"). Interia cytuje komentarze z sieci: "Żenujący poziom", "Co za żenada i chała...".