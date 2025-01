Kaczyński ogłosił, iż powisi baner Nawrockiego

"Ja na pewno udostępnię swoje ogrodzenie pod baner. Mam nadzieję, że uda się też nieco bardziej pomóc. Państwa również proszę o zaangażowanie i wsparcie. Wszystkiego dobrego w bardzo ważnym dla Polski Nowym Roku!" – czytamy we wpisie na koncie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w swoim wpisie ironicznie skomentowała decyzję Kaczyńskiego. "Na szczęście mieszkanki i mieszkańcy Żoliborza nie dadzą się nabrać na żadne banery "obywatelskiego" kandydata wiszące na płocie prezesa PiS. W 2020 roku Trzaskowski na Żoliborzu zdobył 71,68 proc. głosów. W tym roku może być tylko lepiej" – napisała.

"Wszystkiego najlepszego w 2025 roku! To będzie rok wielkich wyzwań. To będzie rok ciężkiej pracy. To będzie rok wspólnych sukcesów. Bądźmy razem" – napisał z kolei Nawrocki z okazji Nowego Roku.