Świadczenie honorowe dla emerytów

Co to znaczy? "Świadczenie w wysokości 6,2 tys. brutto miesięcznie będzie przyznawane z urzędu, i co ważne, corocznie waloryzowane. Prezydent właśnie podpisał ustawę w tej sprawie" – informował w listopadzie resort.

Kto może dostać to świadczenie?

Co ważne, prawo do świadczenia przysługiwać będzie osobom mającym obywatelstwo polskie. "Osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty wypłacanych przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek" – wyjaśniono.