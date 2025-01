W nocy opady śniegu mogą się nasilać. Coraz niższa temperatura sprawi, że pokrywa śnieżna (dla niektórych wreszcie) ma szansę utrzymać się w Polsce dłużej . Wrażenie zimy będzie potęgować silny wiatr, który może wywołać zamiecie śnieżne.

W pierwszej części czwartku (2 stycznia) w pasie dzielnic południowych Polsce jest pogodnie. Za to w pozostałych regionach niebo jest zachmurzone. Występują przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na północy Polski lokalnie wystąpią burze. Szczególnie duże ich prawdopodobieństwo jest na wybrzeżu. Temperatura na większości obszaru Polski wyniesie 3-7 stopni. Cieplej będzie w Małopolsce, bo 8-10°C. W okolicach Tarnowa możemy spodziewać się nawet 11 stopni powyżej zera.

Wiatr będzie silny, osiągający prędkość 50-75 km/h, nad morzem i w górach 80-100 km/h. Wysoko w Sudetach w porywach może sięgać nawet 140-150 km/h. Po południu i wieczorem temperatura spadnie na północy Polski poniżej zera. To prowadzić będzie do niebezpiecznych warunków na drogach i chodnikach. Będą one zamarzać.