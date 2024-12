Jest prognoza na cały styczeń 2025. Czeka nas pogodowe zaskoczenie

Już wiemy z dużym prawdopodobieństwem, jak będą pogodowo wyglądały święta. Synoptycy bez wielkich złudzeń zdradzają, że nie mamy co liczyć na śnieg. Wynika to także z przewidywanej sporej dodatniej anomalii temperatury. A jaki będzie pogodowo styczeń? Od razu zaznaczmy, że to prognoza długoterminowa, a więc obarczona sporym ryzykiem niesprawdzalności. Jednak pewne wnioski można wysnuć już dziś.