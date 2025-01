Maciej Pela o związku i rozstaniu z Kaczorowską. Fot. Instagram / Maciej Pela

Maciej Pela zaprosił ostatnio zainteresowanych internautów do zadawania mu pytań na instagramowym profilu. Jeden z użytkowników był ciekawy, czy tancerz wierzy w karmę. "Myślisz, że to, że żona cię zostawiła, to karma, że ty kiedyś zostawiłeś kogoś?" – brzmiało pytanie.

"Nie. Tak jak wspominałem w podcaście u Julki: Byliśmy oboje w związkach jak poszliśmy razem do łóżka. To był duży błąd i żałuję, że tak się zadziało. Nie mam zamiaru ściemniać i koloryzować. Zachowałem się wtedy jak dupek. Gdybym był dojrzalszy, to postąpiłbym inaczej. A czemu to piszę? Bo może ktoś to przeczyta i nie popełni mojego błędu" – podkreślił.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się kilka miesięcy temu, ale szersza publiczność dowiedziała się o tym znacznie później. Przypomnijmy, że choreograf i gwiazda doczekali się razem dwóch córek. Teraz dzielą się opieką nad dziećmi i nie mieszkają już razem.

Zaciekawiony fan chciał wiedzieć, czy Pelę nie męczy życie na dwa domy. "Domy/hotele/hotele... Męczy. Ale trudno, trzeba się trochę przemęczyć. Będzie lepiej" – odparł sam zainteresowany.

"Czy udało ci się 'odkochać'? Czy musi minąć jeszcze trochę czasu?" – padło kolejne pytanie. "Obecnie uczucia zostały w pewien sposób otępione" – odpisał były wybranek Kaczorowskiej.

"Na to, że godzę się z zakończeniem relacji, miał wpływ zapewne fakt, że we wrześniu wylał się na mnie kubeł zimnej wody. To, jakie – a przede wszystkim kiedy – miały miejsce pewne wydarzenia, było liściem w papę. I dobrze, bo dzięki temu szybko się podniosłem" – wyznał.

Pela pojawił się w "Pytaniu na śniadanie"

Dodajmy, że Maciej Pela na początku stycznia wystąpił także w programie "Pytanie na śniadanie", gdzie podsumował miniony rok słowami: – Udało mi się wyjść ze 'sztywnego garnituru', pozorów i z tego co wypada, a co nie. Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru.

Wspomniał również, że po rozstaniu poszedł na terapię i do psychiatry. – Mam dobrane odpowiednie leki, które mnie bardzo stabilizują. Jestem w stanie odnaleźć się w sinusoidzie emocjonalnej, natomiast bardzo trudno mi powiedzieć, czy etap żałoby (po związku – przyp. red.) mam za sobą. Jest na to jeszcze za wcześnie.