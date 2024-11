Początkowo sami zainteresowani nie chcieli komentować tych doniesień. Potem jednak sytuacja nieco się zmieniła. Serialowa Bożenka z "Klanu" zagościła w talk-show Kuby Wojewódzkiego , gdzie potwierdziła, że jej małżeństwo przeszło już do historii, choć jeszcze nie ma rozwodu, to już nie jest z mężem.

– Myślę, że w każdej relacji są te trudniejsze chwile. I te piękne. (...) Pracowaliśmy nad naszym związkiem długo. Konsultowaliśmy się ze specjalistami. Ale niestety trzeba było podjąć tę najtrudniejszą decyzję. Ludzie się rozstają i padło teraz na nas. (...) Układamy sobie tę nową rzeczywistość. Zupełnie nie wiem, w jaki sposób to (wiadomość o rozstaniu – red.) przeniknęło do mediów – mówiła tancerka.

Podkreśliła, że "bardzo niedojrzałe byłoby takie podejście, że wina jest po jednej stronie". – Do tanga trzeba dwojga – powiedziała Agnieszka Kaczorowska w programie Wojewódzkiego .

Maciej Pela szybko na to zareagował. Na InsaStory napisał, że nie ogląda programu, bo opiekuje się chorą córką. Dodał też zdjęcie tajemniczej kartki, na której odręcznie były wypisane zdanie, podobne do tych, wypowiedzianych w show przez Kaczorowską. "A jeśli wy oglądacie: pamiętajcie, że to jest szołbiz. (...) Ustawiona rozmowa, wyreżyserowane dialogi, ustalone teksty" – wspomniał w opisie.