Łukasz Nowicki i Joanna Górska, Robert Stockinger i Krystyna Sokołowska, Robert El Gendy i Klaudia Carlos, Beata Tadla i Tomasz Tylicki, Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło, Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.

"2024 to był piękny rok! Mój 2024 to „Pytanie na śniadanie”. Ponad 60 wydań z Katarzyną Pakosińską. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, wysłuchałem wielu pięknych i ciekawych historii. Jestem przeszczęśliwy, że mogłem być częścią tego programu. Kinga Dobrzyńska: dziękuję za zaufanie. Co przyniesie 2025? Czuję, że nie będzie gorszy" – napisał Wojdyło, który od lat jest związany z Telewizją Polską (wcześniej pojawiał się w "Kronice" i "Europa to my").