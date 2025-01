Jak podaje IMGW, w długi weekend początkowo będzie zimowo. W wielu miejscach Polski w sobotę i niedzielę wystąpią opady śniegu. Wartości temperatury powietrza w dzień będą wahać się w okolicach 0°C, zaś w nocy spadki poniżej 0°C, w górach nawet do około –15°C.

Prognozy zwiastują mocne wahania temperatury i mnóstwo alertów

Opady śniegu przejdą w deszcz, a podczas przechodzenia frontu możliwe również będą opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Poniedziałek już zdecydowanie cieplejszy – na zachodzie Polski temperatura maksymalna nawet do około 10°C.

Pogoda da nam się we znaki już od piątkowego popołudnia. Wówczas zacznie obowiązywać alert przed oblodzeniami. "Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników powodujące ich oblodzenie. Temp. min. od -6°C do -3°C, temp. min. przy gruncie -5°C" – ostrzega IMGW. Alert dotyczy centrum i południa kraju.

W piątek należy spodziewać się też burz. "Dziś burze są możliwe miejscami w całej Polsce. Rozwój głębokiej konwekcji może intensyfikować występujące porywy wiatru, które mogą osiągać do 75 km/h, na Pomorzu do 85 km/h, a na wybrzeżu nawet do 95 km/h. Przy przelotnych opadach śniegu możliwe są zawieje śnieżne" – podają synoptycy.