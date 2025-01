Prognoza pogody. Intensywne uderzenie zimy

W ciągu dnia temperatura nie będzie przekraczać 0-3 stopni. W nocy z piątku na sobotę temperatura spadnie natomiast do -8/-3 stopni. To jeszcze nic, bo w nocy z soboty (4 stycznia) na niedzielę (5 stycznia) zapowiadany jest na południu Polski mróz od -7 do -9 stopni. Z kolei w sobotę (4 stycznia) do Polski dotrze chłodny front, który przyniesie duże zmiany w pogodzie. W rejonie zachodniego Bałtyku mogą pojawić się duże opady śniegu i krupy śnieżnej, ale także bardzo silny wiatr, którego prędkość może przekroczyć 100 km/h.