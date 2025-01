– Pierwszy dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym, powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 5 do 20 lat. Drugi z tych czynów to naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów, który był orzeczony wyrokiem sądu i obowiązywał od 23 kwietnia 2023 roku i miał on obowiązywać przez 3 lata – poinformował śledczy.