Czy naprawdę tylko w Polsce takie rzeczy są możliwe? Mężczyzna, który jest podejrzany o to, że zabił 14-letniego chłopca na przejściu dla pieszych w Warszawie , nie miał prawa jazdy – zostało mu ono odebrane w 2023 roku.

Dodatkowo policja ustaliła, że pracował jako zawodowy kierowca i bezkarnie jeździł po ulicach Warszawy . Jak to możliwe, że pracodawca nie sprawdził jego uprawnień i kompetencji?

Policja zatrzymała sprawcę wypadku w Warszawie. Jest nagranie z interwencji [WIDEO]

Dziennikarze radia RMF FM informują, że zatrzymany 43-latek był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Co więcej, miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i stracił prawo jazdy w 2023 roku. Mimo to był zatrudniony jako kierowca w firmie kurierskiej. Policja obecnie zbiera dowody i analizuje wszystkie informacje. W internecie funkcjonariusze podzielili się nagraniem z zatrzymania podejrzanego o zabicie 14-latka na pasach.

Nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przekazała PAP, że do zatrzymania kierowcy doszło w sobotę wieczorem 4 stycznia, dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy oraz analizie monitoringu z różnych źródeł, która pozwoliła dokładnie ustalić miejsce postoju samochodu i osobę kierującą. W chwili zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu . Jego organizm wskazywał blisko 2 promile.

Tragedia na przejściu dla pieszych w Warszawie. Nie żyje 14-latek

Do wypadku doszło w piątek 3 stycznia ok. godziny 17:15 w pobliżu skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na warszawskiej Woli. W tym miejscu znajduje się wyraźnie oznaczone przejście dla pieszych. To właśnie przez nie przechodził chłopiec w momencie, kiedy wjechał w niego kierowca busa.