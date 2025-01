Zrobiła do dokładnie dwa lata po ceremonii zaślubin . Wniosek wpłynął do Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles . Lopez nie domagała się alimentów, wniosła tylko o podział kosztów adwokackich. Zaznaczyła też, że "dokładny podział majątku został ustalony". Poprosiła o przywrócenie jej panieńskiego nazwiska.

Za powód rozpadu małżeństwa podała "różnice nie do pogodzenia". Nie wiadomo jednak o jakie dokładnie różnice chodziło.

Wiadomości serwisu People wskazują na to, że sprawa właśnie została sfinalizowana. Sami zainteresowanie nie zdecydowali się jednak na publiczny komentarz.

Historia "Bennifer"

– To było brutalne. Byliśmy tak krytykowani, że to zniszczyło nasz związek od środka, ponieważ byliśmy po prostu zbyt młodzi, aby zrozumieć, co naprawdę jest najważniejsze w życiu – powiedziała na łamach magazynu "Rolling Stone".