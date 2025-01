Czy można prać w 40 stopniach? Hydraulicy ostrzegają

Portal cafefinlandia.fi wyjaśnia, że nawet niewielka zmiana temperatury może prowadzić do znaczących oszczędności energii i pieniędzy. Z tego względu hydraulicy rekomendują testowanie niższych temperatur, co nie tylko przynosi korzystne skutki dla ubrań, ale jest także bardziej ekonomiczne.

Dzisiaj nie jest to jednak problem. W końcu nowoczesne pralki posiadają funkcje pozwalające na znaczne zmniejszenie zużycia energii. Pojawia się jednak pytanie, co można prać w temperaturze niższej niż 40 stopni, a co nie obejdzie się bez wysokich temperatur?