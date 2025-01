Tyle wyniosą "czternastki" w 2025 roku. Ta grupa seniorów może poczuć się wykluczona

Chociaż rząd zapewnia, że czternastki nie zostaną zlikwidowane, to w tym roku kilkaset tysięcy osób może zostać pozbawionych prawa do czternastki. Jak to możliwe? Limit emerytury uprawniający do tego dodatku w pełnej wysokości nie jest waloryzowany. Wyjaśnimy, kto musi liczyć się z niższymi wypłatami czternastek.