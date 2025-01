Żółte alerty IMGW w całej Polsce. Najgorzej będzie nocą

Wtorek 7 stycznia był wyjątkowo ciepłym dniem. Temperatura w Przemyślu o godz. 12:00 osiągnęła aż 13 st. C. Nawet w najchłodniejszych Suwałkach były 3 st. C. Po śniegu w większości kraju nie ma już śladu, a za to często pada deszcz, miejscami mocno.

Alerty przed oblodzeniem do środowego poranka 8 stycznia będą obowiązywać niemal w całej Polsce, z wyjątkiem krańców północno-zachodnich, Niziny Śląskiej oraz północnej i środkowej części Wielkopolski i ziemi lubuskiej. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało oszacowane na 70 proc. "Lokalnie mokre nawierzchnie dróg i chodników po opadach deszczu mogą ulegać oblodzeniu. Temperatura minimalna od -2 do 1 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie od -3 st. C do -1 st. C" – czytamy w treści alertów. Zimą oblodzenie to jedno z największych zagrożeń, zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Nagłe ochłodzenie, opady deszczu ze śniegiem czy marznącej mżawki mogą błyskawicznie przekształcić chodniki i drogi w lodowiska. Aby zminimalizować ryzyko wypadków, warto przestrzegać kilku podstawowych zasad.