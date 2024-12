Ostrzeżenia obowiązują od poniedziałkowego popołudnia – zależnie od regionu od godziny 15:00 lub 16:00 – i będą trwać do wtorku. W niektórych miejscach zakończą się o godzinie 6:00, w innych o 8:00, a najdłużej, bo aż do godziny 16:00, utrzymają się w najbardziej narażonych lokalizacjach.

Jaka pogoda w tym tygodniu?

Według prognozy IMGW w poniedziałek w całej Polsce będzie duże zachmurzenie, a miejscami wystąpią opady deszczu, mżawki i deszczu ze śniegiem. Na południu województw śląskiego i małopolskiego możliwe opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C na północnym wschodzie do 6°C na zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem porywy do 75 km/h, w górach do 70 km/h.

We wtorek pochmurno, miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnie śniegu. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Temperatura wyniesie od 0°C na wschodzie do 5°C nad morzem. W środę przewiduje się duże zachmurzenie z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, szczególnie na południu Polski. Temperatura od 0°C do 4°C, w rejonach podgórskich -2°C. Możliwe oblodzenie.