Kolejne doniesienia o tym, że przebywa w szpitalu i jej dolegliwości są poważne, zaniepokoiły fanów. Minęło kilka tygodni i sama zainteresowana odezwała się do szerszej publiczności.

Dalszy ciąg artykułu pod naszą zbiórką – zachęcamy do wsparcia seniorów.

"Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie" – napisała w poście w mediach społecznościowych.

Piaseczny zrobił to dla chorej Kozidrak

Wielu jej sympatyków już miało nadzieję, że Kozidrak może niebawem wróci na scenę. Wygląda na to, że liczył na to także Andrzej Piaseczny . Artysta 6 stycznia dał wielki koncert w katowickim Spodku z okazji swojego 30-lecia na scenie.

Zwrócił się do uczestników wydarzenia, aby w czasie występu zaświecili latarki w telefonach. Zachęcił ich też do nagrywania i oznaczania Kozidrak w social mediach. – Zróbmy to dla niej – powiedział ze sceny.