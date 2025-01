Do Wielkiej Brytanii nie wjedziesz już za darmo. W życie wchodzą nowe przepisy

Od środy, 7 stycznia, obywatele 48 państw muszą uzyskać Elektroniczną Autoryzację Podróży (ETA) przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Koszt tej autoryzacji to 10 funtów (około 51 zł). To oznacza, że osoby podróżujące z tych krajów, które nie wymagają wizy, będą musiały ubiegać się o ETA, aby wjechać na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Wkrótce ten obowiązek obejmie także Polaków.