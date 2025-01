Andrzej Duda nie zostanie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podczas najbliższego posiedzenia. Skąd to wiemy? Jak przypomina serwis Fakt.pl , MKOl ogłosił agendę posiedzenia w Atenach. Nie ma w niej ani słowa o ewentualnym przyjęciu obecnego prezydenta Polski w szeregi jego członków.

Jak informowaliśmy na portalu naTemat.pl, 12 grudnia zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) zaakceptował rekomendację Andrzeja Dudy na członka MKOl. Informację tę potwierdził prezes PKOl, Radosław Piesiewicz, w rozmowie z TVN24 . Piesiewicz miał naciskać na szybkie głosowanie w tej sprawie , by sprawa posady dla Dudy rozstrzygnęła się na początku 2025 roku.

Dudy nie ma w planie

Czas na nie przyjdzie w dniach 18-21 marca. Wtedy w Atenach poznamy nowego prezydenta MKOl. Wczoraj (7 stycznia) ogłoszono agendę marcowego posiedzenia. Są w niej punkt dotyczący kandydatury Tony'ego Estangueta. To mistrz olimpijski w kajakarstwie, szefował komitetowi organizacyjnemu paryskich igrzysk. Zaplanowano też reelekcje, przedłużanie kadencji, zmiany statusu członków i wybór nowych. Ale w planie działań nie ma ani słowa o Andrzeju Dudzie.

Oznacza to, że w tym roku obecny prezydent Polski nie ma szans na wejście do MKOl. Kolejne posiedzenia Komitetu, na których Duda może być zaproszony do uczestnictwa w tym gronie, odbędą się w 2026 roku.