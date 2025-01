"Wiem, jak ważne jest dla wielu z Was ' Wzgórze psów '. Dla mnie to chyba najważniejsza książka. Długo zbierałem się do jej napisania, pisałem ją jeszcze dłużej, a Wy, po sześciu latach od premiery wciąż ją czytacie i piszecie wiadomości na jej temat" – zwracał uwagę ostatnio Jakub Żulczyk , gdy ogłaszał swoją kolejną współpracę z Netfliksem .

O czym jest "Wzgórze psów"?

Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego, odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna, dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce.