Spala tłuszcz i pomaga zasnąć. Nazywany jest "owocem relaksacyjnym"

Myśleliście, że melon to owoc? No to jesteście w błędzie. Chociaż kojarzy nam się z arbuzem, w rzeczywistości to warzywo bliskie ogórkowi. Kojarzy się z wakacjami i przez to zimą zupełnie o nim zapominamy. Tymczasem melon pomoże nam schudnąć i wesprze zdrowy sen. To "owoc relaksacyjny".