"Niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba , że nie dam rady dla was wystąpić" – wyznała i dodała: "Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania. Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się".

Kolejne doniesienia nie napawały optymizmem. Management Bajmu przekazał, że wokalistka znika ze sceny przynajmniej do marca 2025 roku. Pojawiały się też głosy, że 64-latka "przebywa w szpitalu i jej dolegliwości są poważne".

Już wtedy po raz pierwszy głos ws. zabrał Krzysztof Cugowski. – Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje... Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo. Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę – mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Kozidrak wraca do zdrowia. Cugowski ujawniał, że "rokowania były różne"

Na miesiąc Kozidrak wycofała się zupełnie z życia publicznego. Powróciła dopiero po Nowym Roku. W publikacji na Instagramie wyznała, że " powoli wraca do zdrowia dzięki wspaniałej opiece".

Gdy do byłego gwiazdora Budki Suflera dotarły te wieści, udzielił komentarza, zdradzając, że początkowo miał pewne obawy. – Tam były rokowania różne, a jak jest tak, to świetnie. Bardzo się cieszę, że tam się wszystko powiodło. (...) jak idzie wszystko ku dobremu, to się bardzo cieszę – podsumował Cugowski.