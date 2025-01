O co chodzi z chałkoniem? Polacy oszaleli na punkcie mema

Zostało to sprytnie wpleciono w kontekst internetowy, a sama chałka w kształcie konia zaczęła być traktowana jako przepis na wyjątkowe danie. Internauci nie mogli powstrzymać się od trollujących komentarzy, rozmawiając o chałkoniu jak o zwyczajny, prostym i szybkim przepisie, co jest tym bardziej absurdalne, że możemy się domyślać, że zrobienie go wymagałoby zapewne setek kilogramów produktów spożywczych i kilkunastu godzin pracy.

Chałkoń jest doskonałym przykładem tego, jak memy internetowe mogą łączyć sztukę generowaną przez AI z codziennym życiem i kulturą internetową. Niestety, jest też dowodem na to, że wielu internautów daje się nabrać sztucznej inteligencji. Jak pisała Marta Zinkiewicz w serwisie InnPoland.pl, szczególnie narażeni na to są seniorzy. I o ile w przypadku chałkonia jest to zabawna pomyłka, o tyle może to otworzyć furtkę do oszukiwania ich z użyciem sztucznej inteligencji.