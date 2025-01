Keith Kellogg w rozmowie z Fox News poparł krytykę prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa pod adresem odchodzącego prezydenta USA Joe Bidena. Według przyszłego specjalnego przedstawiciela do Ukrainy głównym błędem Bidena jest to, że nigdy nie rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem podczas niemal trzyletniej wojny.

Nowy plan ludzi Trump ws. wojny w Ukrainie

– To jest jedna rzecz, którą prezydent robi – dużo rozmawia z przeciwnikami i sojusznikami. I wie, że to trudne, ale wie, że trzeba rozmawiać z ludźmi i to właśnie zamierza zrobić – podkreślił.