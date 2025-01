Jak zrobić frytki idealne? Chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku

Frytki, które łączą te dwie cechy, to marzenie wielu smakoszy, ale ich osiągnięcie wymaga poznania jednego, no właściwie dwóch trików. Przyda wam się:

skrobia ziemniaczana,

ocet.

Jednak zanim do tego dojdziemy, warto wybrać odpowiedni gatunek ziemniaków. Najlepsze do tego celu będą ziemniaki typu mączystego, takie jak odmiany "bintje" czy "russet".

Charakteryzują się one dużą zawartością skrobi, co jest kluczowe dla uzyskania pożądanej konsystencji frytek. Nie musimy się zbytnio wysilać – w wielu marketach ten typ ziemniaków jest podpisany jako ten nadający się na frytki i do pieczenia. Drugi krok to pokrojenie frytek na słupki o grubości około 1 cm.