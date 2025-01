Jamie Lee Curtis , zdobywczyni Oscara za drugoplanową rolę we "Wszystko wszędzie naraz" , promuje właśnie swój kolejny projekt zatytułowany "The Last Showgirl" , który przyniósł Pameli Anderson ("Słoneczny patrol") nominację do Złotych Globów. 66-letnia gwiazda pojawiła się zatem na kanapie u Jimmy'ego Fallona, razem z którym postanowiła... trochę się wypocić.

Jamie Lee Curtis i Jimmy Fallon odegrali kultową scenę z filmu "Być doskonałym"

Jamie Lee Curtis powróciła po 40 latach do roli Jessie w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Gospodarz programu zajął miejsce Travolty i w peruce wystąpił jako Adam. Para w karykaturalny wręcz sposób poruszała biodrami – raz do przodu, raz do tyłu, i łapała ze sobą kontakt wzrokowy, który – tak jak w oryginale – miał symbolizować pożądanie. W przeciwieństwie do filmu z lat 80. Curtis i Fallon zaczęli jeść pizzę i bawić się iPhonami podczas treningu aerobiku.