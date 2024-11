Ta rola może dać Pameli Anderson nominację do Oscara. Zwiastun "The Last Showgirl" już jest

Film "The Last Showgirl" w reżyserii Gii Coppoli ma być najważniejszą rolą w dorobku aktorskim Pameli Anderson. Niektórzy recenzenci wróżą, że gwiazda "Słonecznego patrolu" otrzyma nominację do Oscara. W sieci właśnie ukazał się pierwszy zwiastun dramatu o tancerce rewiowej z Las Vegas.