Zima zaatakowała w północnej Polsce. Awarie, wypadki, brak prądu

Trudne warunki pogodowe przyczyniły się do licznych kolizji i wypadków na drogach regionu. Na drodze ekspresowej S6, na odcinku od Koszalina w kierunku węzła Kołobrzeg, doszło do dwóch kolizji. Jak podało TVN24 , w Szczecinie z powodu zamieci śnieżnych utknęły autobusy.

Grzegorz Baran ze spółki Energa Operator powiedział w rozmowie z RMF FM, że dostawcy energii liczą na to, że nie będą to poważne uszkodzenia i uda się szybko przeprowadzić prace naprawcze. Dodał, że dużo zależy od pogody.

W Gdańsku obowiązuje żółte ostrzeżenie o intensywnym śniegu do godz. 16:00, z prognozowanym przyrostem pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie do 20 cm. Kolejne ostrzeżenie o intensywnym śniegu obowiązuje od godz. 21:00 do soboty, godz. 21:00, z przewidywanym przyrostem pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm.