Po swojej autobiografii twórca zaczął pracę nad filmem o Putinie . Promował go od ponad roku. Mówił, że to jego wysokobudżetowa produkcja międzynarodowa.

"Fabularna biografia Putina , dla którego władza absolutna to wciąż za mało. [...] To artystyczny protest Patryka Vegi przeciwko tyranii rosyjskiego dyktatora oraz wojnie w Ukrainie " – można przeczytać w opisie.

Uroczystą premierę "Putina" zorganizowano zaraz po długiej przerwie świątecznej, a od 10 stycznia chętni mogli wybrać się na tę produkcję do kina.

"Putin" Patryka Vegi – opinie widzów

"To najpaskudniejszy film, jaki w życiu widziałam – w warstwie wizualnej i ideologicznej. Piekło umysłu człowieka, który nie ma świadomości swoich ograniczeń"; "Vega to 'boży szaleniec' i Ed Wood. Putin to kwintesencja 'veganizmu'. Bezkompromisowy głos człowieka, który robi filmy po swojemu. Szanuję. Ale oczy bolą" – czytamy w sekcji ocen na stronie filmweb.pl.