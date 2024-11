Wiadomo, co z premierą filmu Patryka Vegi o Putinie. Obejrzą go w aż 64 krajach [WIDEO]

"Poznaj prawdziwą historię najniebezpieczniejszego człowieka na świecie i przygotuj się na wojnę" – tymi słowami Patryk Vega zapowiada premierę filmu o Władimirze Putinie. Reżyser już od ponad roku promuje swoją międzynarodową produkcję. Teraz pokazał nowy zwiastun i ogłosił, że prawa do dystrybucji sprzedano już do 64 krajów. Wiadomo też, kiedy film "Putin" trafi do kin.