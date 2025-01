W grudniu ubiegłego roku artystka w rozmowie z Onetem wspominała, że "jest poważnie chora". Wówczas nie ujawniła, co dokładnie jej dolega. Zrobiła to dopiero teraz. Wystąpiła w porannym paśmie telewizji Polsat .

Podczas rozmowy z prowadzącymi Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży wyznała, że ma raka. Gdy tylko zauważyła u siebie niepokojące objawy, udała się do lekarza.

– Na pewno nie czekałam na taką odpowiedź (dot. raka – przyp. red.), ale w momencie, kiedy usłyszałam, już to było bardzo ładnie powiedziane: "mamy gościa". I tak to potraktowałam, że trzeba szybko zacząć działać. I rzeczywiście miałam ludzi wokół, którzy mi bardzo w tym pomogli – wspominała.

Nehrebecka sama zaczęła odczuwać, że z jej organizmem coś jest nie tak. Zaufała swojej intuicji: – Byłam tylko wdzięczna, dziękowałam sama sobie, że zawierzyłam swojej intuicji, że coś jest nie tak, że coś mi się nie podoba. I miałam tę odwagę, żeby po prostu pójść do lekarza i poszukać.

Artystka nie zdradziła, z jakim dokładnie rodzajem nowotworu się zmaga. Zapewniła jednak, że nie zamierza się poddawać i użalać nad sobą. – Nie mam na to wpływu, tak się stało i muszę zrobić wszystko, żeby to pokonać. Umówiłam się ze sobą, że wszystko będzie dobrze. I próbuję normalnie funkcjonować, myślę, że mi się to udaje –podsumowała.