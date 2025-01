24-letnia Karolina Wróbel z Czechowic-Dziedzic zaginęła 3 stycznia. Miała wyjść z domu tylko do pobliskiego sklepu. Tymczasem już od ponad tygodnia trwają jej poszukiwania, bo od tamtej pory kobieta nie wróciła i nie ma z nią kontaktu.

Według nieoficjalnych ustaleń WP, 24-letni Patryk B. miał wyjść z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia. Śledczy podobno są przekonani, że to on widział kobietę jako ostatni. W rozmowie z jednym ze znajomych miał powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody.