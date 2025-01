Na liście miejsc, w których mogłoby dojść do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem pojawiła się Serbia. – Belgrad jest gotowy na zorganizowanie przyszłego spotkania i może zagwarantować odpowiednie bezpieczeństwo obu przywódcom – powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vuczić.

Na antenie serbskiej telewizji RTS dodał, że "nie ma kraju, który mógłby się równać z Serbią pod względem poziomu poparcia dla prezydenta Trumpa" – Z drugiej strony jest to kraj, w którym prezydent Putin jest nadal bardzo, bardzo popularny. Więc myślę, że to miejsce na świecie, które byłoby niezwykle odpowiednie dla obu z nich – stwierdził.

Gdzie spotkanie Trumpa z Putinem? Serbia, a może Szwajcaria

– Po szczycie w Bürgenstock Ukraina , Rosja i Stany Zjednoczone były regularnie informowane o naszej gotowości do wspierania wszelkich wysiłków dyplomatycznych umożliwiających zaprowadzenie pokoju – przekazał Nicolas Bideau, którego cytuje szwajcarski "Le Temps ".

I jeszcze Słowacja . Premier Robert Fico także złożył propozycję, by spotkanie odbyło się w jego kraju.

Spodziewa się on, że nowy prezydent USA nawiąże "w nadchodzących miesiącach" relacje, które doprowadzą do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów. – Z perspektywy prezydenta Trumpa nie można zawrzeć umowy, jeśli nie ma się jakiejś relacji i dialogu z drugą stroną. I na pewno to ustalimy w nadchodzących miesiącach – powtórzył.