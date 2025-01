Dlaczego piłkarze reprezentacji nie będą już grać na Stadionie Narodowym?

Ta wiadomość to szokujący zwrot akcji, szczególnie dla tych kibiców, którzy jeszcze niedawno nazywali PGE Narodowy naszą piłkarską "twierdzą". Ale jak informuje Tomasz Włodarczyk, w kuluarach od kilku miesięcy mówiło się, że negocjacje ws. nowych stawek idą bardzo opornie. Cena zaproponowana przez operatora miała wzrosnąć na tyle, że PZPN zdecydował się na tak radykalny krok jak przeprowadzka.

Gdzie zagra reprezentacja Polski w 2025 r.?

Oficjalne stawki nie są znane, ale wynajem PGE Narodowego na mecz reprezentacji miał do tej pory kosztować milion złotych. Według nowego cennika miało to być nawet dwa razy więcej.

To na razie nieoficjalne ustalenia, jednak decyzja ma być ogłoszona już we wtorek 14 stycznia. Na wtedy zaplanowano posiedzenia zarządu PZPN. I raczej nie jest tajemnicą, że całe to zamieszanie może mieć drugie, polityczne dno.