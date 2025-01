Komendant policji w Iławie odchodzi z hukiem

– Czy polską policję stać na to, żeby zwolnić policjanta w wieku 45 lat z dnia na dzień i płacić mu 10 tysięcy emerytury miesięcznie? – powiedział insp. Waldemar Pankowski, co relacjonuje info.iława.pl.

– Panie komendancie główny policji, czy pan zezwala na to, aby pana podwładni, komendanci wojewódzcy, zarządzali w ten sposób swoimi kadrami, marnowali zasoby ludzkie i środki publiczne? (...) Sam słyszałem w wywiadzie, którego pan udzielił, że będzie pan walczył o każdego policjanta, że nie pozwoli pan odejść na emeryturę – jak to się ma do mojego przypadku? – mówił inspektor w trakcie pożegnania w jednostce przy ul. Wiejskiej w Iławie.