Mariusz Trynkiewicz , znany jako "szatan z Piotrkowa", to mężczyzna, który w latach 80. XX wieku został skazany za brutalne morderstwa czterech chłopców w Piotrkowie Trybunalskim. Jego zbrodnie wstrząsnęły Polską, a sprawa ta do dziś budzi ogromne emocje.

Poseł PiS wspomina nieprzyjemną sytuacją z Trynkiewiczem

– Dzieciaki go znały i opinia szła... On był moim sąsiadem z bloku naprzeciwko. Mieszkałem na trzecim piętrze, oni na parterze. To z drugiej strony był świetnie zapowiadający się nauczyciel ze zdolnościami plastycznymi i z dobrym pędzlem. Wywodzący się z dobrego domu, z kochającą bardzo mamą, ale z czymś, co mu się zrodziło w głowie i było złem – powiedział "SE" poseł Lorek.