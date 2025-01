Nieznajomi "sledging" uprawiają zwłaszcza zimą. Wygląda miło, a potem jedno cierpi

Robią to, gdy zbliżają się zimne miesiące lub tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. "Sledging" po angielsku oznacza jazdę na sankach, a w kontekście relacji międzyludzkich odnosi się do celowego przeciągania związku w okresie zimowym, mimo braku rzeczywistego zainteresowania partnerem. Ludzie robią to, by uniknąć samotności podczas zimy lub pokazać rodzinie w czasie Świąt, że mają partnera. Potem jedno z pary zostaje ze złamanym sercem.