6 stycznia o godz. 18:20 babcia i grupa przyjaciół Krystiana odprowadziła go na Dworzec Główny we Wrocławiu, skąd o 18:41 miał jechać pociągiem do placówki w Namysłowie. Chłopak wsiadł do pociągu, jednak nie dotarł do ośrodka. Nie powrócił również do domu rodzinnego. Zaginiony podobno ma przy sobie legitymację szkolną oraz telefon, jednak jest on nieaktywny.