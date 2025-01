TVP 3 Katowice podało w poniedziałek, że "w niedzielę służby do zmroku przeczesywały staw Błaskowiec, który znajduje się niespełna 100 metrów od miejsca zamieszkania Karoliny Wróbel". Służby pojawiły się tam także w poniedziałek.

Służby ws. poszukiwań Karoliny Wróbel skupiły się na stawie przy jej domu

Staw Błaskowiec znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach na terenie województwa śląskiego. Jest to niewielki akwen wodny, otoczony terenami zielonymi, w pobliżu którego znajdują się osiedla mieszkalne.

Według nieoficjalnych ustaleń WP 24-letni Patryk B. miał wyjść z mieszkania za Karoliną w dniu jej zaginięcia. Śledczy podobno są przekonani, że to on widział kobietę jako ostatni. W rozmowie z jednym ze znajomych miał powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody.