Tę markę kosmetyczną Polki pokochały na zabój. Teraz znika z Polski

Sieć sklepów z kosmetykami The Body Shop kończy działalność na polskim rynku – poinformowała firma w komunikacie. Do wycofania się z Polski ma dojść jeszcze w lutym tego roku. To kiepska wiadomość dla wielu miłośniczek tych naturalnych kosmetyków. Sieć działała w Polsce od 1992 roku, gdy pierwsze sklepy pojawiły się w dużych miastach. Były synonimem luksusu, jednak ostatecznie zabrakło dla nich miejsca na polskim rynku. Oto, do kiedy kupicie kosmetyki tej marki.