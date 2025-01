Na niektórych skrzynkach na listy można dostrzec naklejkę z literką "R". Co to oznacza? Powinny tym się zainteresować osoby, którym nie chce się chodzić na pocztę. To mało znana, a niezwykle praktyczna usługa, o którą jednak trzeba się postarać.

Co oznacza literka "R" na skrzynce? Listonosz będzie od razu wrzucał do niej listy polecone Fot. Marek BAZAK/East News

Jeśli często nas nie ma w domu, a jesteśmy zasypywani poleconymi, bo nasza skrzynka pęcznieje od awizo. Czasem jednak nawet jak jesteśmy w domu, to listonosz i tak nie przynosi poleconych, tylko zostawia ten kwitek (mówię to nie tylko z własnego doświadczenia).

Co oznacza literka "R" na skrzynce? Że listonosz od razu wrzuci tam list polecony (w teorii)

Potem czeka nas wycieczka na pocztę i stanie w kolejce, a tego nikt nie lubi lub nie ma na to czasu. Jest na to sposób: Polecony do skrzynki. To bezpłatna usługa Poczty Polskiej, dzięki której listy polecone (bez potwierdzenia odbioru) listonosz będzie od razu wrzucał do skrzynki.

Osoby, które wyraziły taką chęć (o tym za chwilę), otrzymają lub mają potem naklejaną literkę "R" na skrzynce. To znak dla listonosza, by nie zostawiał awizo w przypadku listu poleconego. Wygląda to mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej.

Jednak również pod tym postem niektórzy internauci piszą, że wciąż dostają awizo. Może więc coś źle wypełnili albo to nie zawsze działa. "Kiedyś naiwni ludzie wierzyli, że dzięki temu listy polecone będą zostawiane w skrzynkach. Nawet na poczcie się wypełniało specjalną deklarację. No i co? I c***. Zostawiają awiza, nieroby, tak jak poprzednio" – skarży się internauta.

Co trzeba zrobić, by listy polecone od razu były wrzucane do skrzynki?

Pomimo głosów internautów, chyba nie zaszkodzi spróbować. Nie można sobie jednak ot tak napisać "R" na skrzynce lub nakleić dowolnej naklejki z taką literką. Listonosz niekoniecznie będzie to uznawał, bo pewnie mu nawet nie wolno, jeśli nie jesteśmy na liście osób korzystających z tej usługi.

Trzeba się o to postarać oficjalną drogą. Możemy to zrobić przez internet z pomocą eFormularza lub przejść się na pocztę osobiście. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób wymaga uwierzytelnienia naszej tożsamości. Można to zrobić też przez internet, korzystając z Profilu Zaufanego, lub również pofatygować się na pocztę.

Fot. www.poczta-polska.pl/

Kiedy uzyskamy akceptację, niemal wszystkie polecone przesyłki będą wrzucane do naszej skrzynki. Dlaczego niemal? Chodzi o rozmiar. Jeśli się nie będą mieścić (np. będzie to gruba koperta z książką), to listonosz i tak wypisze awizo.