Rossmann podaje na swojej stronie, że 24 maja o godzinie 19 wystartuje 22. bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Każdy startujący dostanie pakiet startowy pełen niespodzianek, koszulkę na codzienne treningi, medal dla każdego, kto ukończy trasę oraz inne nagrody. Na razie nie zdradzono, co to będzie.

Drogeria zachęca do uczestnictwa w biegu dzięki aplikacji Rossmann Run

Urzędnicy przypomnieli także, że podczas poprzedniej edycji pojawiła się możliwość wirtualnego uczestnictwa w biegu dzięki aplikacji Rossmann Run. Do skorzystania z tej formy rywalizacji zgłosiło się 300 tys. osób, a rywalizację ukończyło ponad 190 tys. zawodników. Teraz limit został zwiększony do 500 tys.

– Nasz cel pozostaje ten sam: zachęcamy Polaków do biegania, zdrowego stylu życia, spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego każdy, bez względu na to czy pobiegnie w Łodzi, czy tam, gdzie mieszka i zwykle biega, otrzyma od nas zniżkę na jednorazowe zakupy w Rossmannie. Zasada jest prosta: każdy przebiegnięty kilometr biegu to 5 proc. rabatu na zakupy w naszych drogeriach. Jak łatwo policzyć, pokonanie trasy 10 km da zniżkę w wysokości 50 proc. – zapowiedział prezes Rossmanna Marcin Grabara, cytowany przez miasto.