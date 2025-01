W Rossmannach pojawiły się tajemnicze koszyki. A w nich kosmetyki niemal za darmo

W sklepach sieci Rossmann wystawiono koszyki z przecenionymi produktami. Brzmi nudno, ale za to ich cena jest bardzo ciekawa: 99 groszy. Jedni zastanawiają się, o co chodzi, a drudzy myślą, czy nie wykupić wszystkiego. Okazja, by coś dostać za złotówkę, i to bez żadnego haczyka, nie trafia się zbyt często.