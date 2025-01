– Wiem to z mojego doświadczenia, że bez pracy w terenie, traci się głosy niezbędne do wygranej. I nie mam na myśli dużych miast tylko wsie i miasteczka, gdzie ludzie doceniają odwagę, szczerość i to, że kandydat poświęca im czas. Wiem, że nie jest to łatwe, czasem nawet nieprzyjemnie, ale jestem przekonana, że to daje efekty. Bo ludzie, aby zagłosować, muszą poznać, porozmawiać i przekonać się, że to fajny i mądry człowiek tylko konkurencja próbuje namalować Jego inny obraz – powiedziała w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz z naTemat.pl europosłanka Elżbieta Łukacijewska, która od lat wygrywa na Podkarpaciu.