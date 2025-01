Trzaskowski traci poparcie. Kto na podium w sondażu?

– Wynik wyborów będzie "na żyletki" , zdecydują niuanse, a my będziemy musieli w tej kampanii gryźć trawę, a i to nie wiadomo, czy wystarczy, bo kilka czynników nam nie sprzyja – powiedział niedawno w rozmowie z Onetem jeden z polityków Koalicji Obywatelskiej.

Kolejne miejsce zajęli Marek Jakubiak, Piotr Szumlewicz i Marek Woch, którzy nie przekroczyli nawet 2 proc. poparcia. Na końcu stawki znalazł się Adrian Zandberg (0,4 proc.), jednak w momencie przeprowadzania tego badania, nie był on jeszcze przedstawiany jako kandydat w wyborach prezydenckich.

Dodajmy, że analitycy firmy badawczej Opinia24 prawdopodobnie znaleźli odpowiedź, dlaczego wynik Trzaskowskiego tak znacząco się pogorszył. Zwrócono uwagę, że poparcie dla niego w porównaniu z poprzednim sondażem spadło szczególnie wśród kobiet – (z 46 do 32 proc.). I co ważne, nie poparły innego kandydata, tylko w większości dołączyły do grupy "niezdecydowanych".