Stękała zabrał głos po coming oucie. Opowiedział o zmarłym partnerze Fot. Lukasz Szelag/REPORTER

Reklama.

Przypomnijmy, że w Nowy Rok Andrzej Stękała wyznał, że jest gejem. "Chcę, żebyście mnie poznali naprawdę. Jestem gejem. Przez lata ukrywałem to przed światem – przed Wami, przed mediami, a czasem nawet przed samym sobą" – przekazał skoczek z Zakopanego.

"Długo zastanawiałem się, czy kiedykolwiek znajdę w sobie siłę, by napisać te słowa. Przez lata żyłem w cieniu strachu, w ukryciu, obawiając się, że to, kim naprawdę jestem, może mnie zniszczyć" – dodał.

Andrzej Stękała wyznał ostatnio, że jestem gejem

We wpisie wyjaśniał, że z tym faktem krył się latami. Teraz nie chciał już milczeć, bo stracił swojego wieloletniego partnera, co sprawiło mu wiele bólu. "Był dla mnie wszystkim – moim domem, moim sercem. Kochaliśmy się w ciszy, ukrywając naszą miłość przed światem, by chronić to, co dla nas najważniejsze" – wyznał skoczek. Jego partner miał na imię Damian. Zmarł w listopadzie 2024 roku.

Reklama.

Skoczek na ten temat rozmawiał teraz także z Interią. Jak powiedział portalowi, "nie ukrywa, że ma w sobie bardzo dużo motywacji do skakania".

– W moim życiu wydarzyło się coś, z czym nie jest sobie łatwo poradzić. Muszę sobie obrać jednak jakiś cel w życiu, bo inaczej nie byłbym w stanie myśleć o niczym. Gdyby nie sport, to pewnie zamknąłbym się w pokoju w czterech ścianach. Ogrom wsparcia, jakie otrzymałem po śmierci ukochanej osoby, nie pozwolił mi jednak na to, by tak zrobić. Wiele osób, w tym cała masa przyjaciół, otoczyło mnie opieką i za to im bardzo dziękuje. Mam obrany cel i będę do niego dążył – zadeklarował.

Reklama.

Jak wyznał, przez wiele tygodni po śmierci Damiana nie był w najlepszym stanie. – Zanim zdecydowałem się na opublikowanie tego postu, skontaktowałem się z wieloma osobami. Nie była to zatem pochopna decyzja. Myśl o tym, by to zrobić, kłębiła się we mnie już od dawna. I nie tylko we mnie – powiedział sportowiec dziennikarzowi Tomaszowi Kalembie.

Stękała przyznał też, iż miał przed tym wyznaniem lekką obawę i stres. – Wiedziałem jednak, czego chcę i czego chciał Damian. Tak dużo osób wiedziało o naszym związku, że nawet gdyby ktoś powiedział coś nieprzychylnego, to raczej bym się tym nie przejmował. Tylko ludzie, którzy nie mają empatii i są smutni, mogą pisać przykre słowa – podkreślił skoczek.

Reklama.

Niezbyt wielu sportowców na świecie zdecydowało się na taki krok

Warto tutaj też przypomnieć, jak pisała nasza dziennikarka Ola Gersz, wyjawienie prawdy o sobie wciąż jest niestety ryzykowne w świecie sportu, szczególnie wśród mężczyzn. Do tej poru zdecydowało się na to niewielu.

W 2007 roku Anglik John Amaechi stał się pierwszym zawodnikiem w NBA, który wyjawił publicznie, że jest gejem, chociaż odradzali mu to wcześniej koledzy. Coming outu dokonał też australijski skoczek do wody Matthew Mitcham, który w tym samym roku, 2008, na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, jako pierwszy wyoutowany sportowiec zdobył złoto na olimpiadzie.