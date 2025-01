Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Panierka do kotletów to jeden z kluczowych elementów, który decyduje o smaku i teksturze tego popularnego dania. W tradycyjnej wersji, kotlety są obtoczone w bułce tartej, która przy smażeniu szybko chłonie tłuszcz, co sprawia, że danie staje się bardziej kaloryczne i tłuste. Istnieją jednak alternatywy, które pozwalają na stworzenie równie chrupiącej panierki, ale w sposób zdrowszy i mniej tłusty. Oto moja propozycja.

Panierka do kotletów chrupka i zdrowsza. Zawsze tak smażę Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

Panierka do kotletów – zdrowa wersja, nie pije tłuszczu

Jednym z najlepszych alternatywnych rozwiązań są panierki przygotowane z mąki pełnoziarnistej lub płatków owsianych. Te opcje nie tylko zapewniają zdrową alternatywę, ale także nadają kotletom wyjątkowy smak i teksturę.

W przeciwieństwie do białej mąki, mąka pełnoziarnista zachowuje wszystkie składniki odżywcze ziarna, w tym błonnik, witaminy z grupy B, żelazo, magnez, a także antyoksydanty.

Dzięki temu, panierka z mąki pełnoziarnistej jest o wiele bardziej wartościowa od tej przygotowanej z tradycyjnej białej mąki pszennej.

Co ważne, mąka pełnoziarnista, choć ma bardziej intensywny smak, nie chłonie tyle tłuszczu, co tradycyjna bułka tarta. Jej konsystencja pozwala na lepsze związanie się z mięsem, co sprawia, że panierka jest bardziej chrupiąca, ale mniej tłusta.

Mąka pełnoziarnista ma także niższy indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powoduje tak szybkiego wzrostu poziomu cukru we krwi.

Wystarczy wymieszać ją z przyprawami, aby uzyskać odpowiednią konsystencję i smak. Jeśli chcesz, aby panierka była jeszcze bardziej chrupiąca, możesz dodać do niej odrobinę nasion lub płatków owsianych.

Płatki owsiane to kolejna zdrowa alternatywa do tradycyjnej bułki tartej. Zawierają one dużo błonnika, białka roślinnego, a także są źródłem cennych witamin i minerałów, takich jak witaminy z grupy B, żelazo, magnez, fosfor, potas i cynk. Dzięki tym składnikom, płatki owsiane wpływają korzystnie na układ trawienny, obniżają poziom cholesterolu, a także wspierają układ sercowo-naczyniowy.

Jedną z największych zalet płatków owsianych jest ich zdolność do tworzenia lekkiej, chrupiącej panierki, która nie wchłania nadmiaru tłuszczu. Co więcej, panierka z płatków owsianych dodaje kotletom delikatnie orzechowego smaku, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom.

Przepis na kotlety w panierce z mąki pełnoziarnistej z płatkami owsianymi

Składniki:

4 piersi z kurczaka 1 szklanka mąki pełnoziarnistej 1 jajko 1/2 szklanki płatków owsianych Sól, pieprz, papryka, czosnek w proszku – do smaku 1-2 łyżki oleju do smażenia (najlepiej oliwa z oliwek)

Przygotowanie: